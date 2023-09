Servizio civile, a Catania primi dodici volontari nei musei e nelle biblioteche

Sono stati accolti in Municipio dal sindaco Enrico Trantino i primi dodici giovani del servizio civile universale che da domani presteranno servizio nel Comune di Catania. Fanno parte dei 14 progetti presentati dal Comune di Catania e approvati dal Dipartimento nazionale Politiche Giovanili, rivolti a circa cento giovani da impegnare in attività di servizio civile. I primi chiamati in servizio verranno impiegati per un anno nella Direzione Comunale Cultura, presso musei e biblioteche.

Rivolgendosi ai volontari, il sindaco Trantino li ha incoraggiati a svolgere le attività di servbizio civile “con impegno e dedizione nei confronti della città, che ha bisogno di operatori e cittadini che la amino e la rispettino di più, per consentire a tutti di crescere in una città più bella e con servizi sempre migliori. Un’esperienza che farà crescere voi e anche tutti noi”. All’incontro hanno partecipato anche il responsabile della Direzione Cultura Paolo Di Caro e i titolari delle posizioni organizzative della rete museale e della rete bibliotecaria, Valentina Noto e Paolo di Caro.

Il servizio civile universale coinvolge oltre 70 mila operatori volontari in tutta Italia, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), da impiegare in programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all’estero tra il 2023 e il 2024. Ai volontari spetta un assegno di servizio civile mensile di euro 507,30 a carico dello Stato.