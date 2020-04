Sfratti, Sunia Catania: “Bene blocco sino a settembre. Adesso aiuti per le famiglie”

CATANIA – Il Sunia di Catania, il sindacato degli inquilini, segnala che nella conversione del decreto “Cura Italia” in legge, è stato modificato e prolungato il termine per la non effettuazione degli sfratti che saranno bloccati sino a settembre. Ma resta comunque un altro problema irrisolto: in queste settimane servono contributi mirati per sostenere gli affitti.

“Il rinvio del blocco degli sfratti a settembre è di certo una buona notizia – sottolinea la segretaria del Sunia, Giusi Milazzo – ma guardando ai problemi del nostro territorio la misura da sola non basta. Aspettiamo i contributi per sostenere chi non può più pagare i canoni di locazione e questo riguarda migliaia di famiglie catanesi. Per questo allertiamo il Comune, la Regione e il Governo nazionale affinché facciano presto a definire questo aspetto fondamentale”.