Sidra, lunedì 30 disservizi causa lavori a S. Giovanni La Punta e zone limitrofe

CATANIA – Sidra comunica che, a causa di urgenti e indifferibili lavori di manutenzione agli impianti di produzione, lunedì 30 marzo 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.00, sarà sospesa l’erogazione idrica nel territorio del Comune di San Giovanni la Punta. Nella stessa giornata di lunedì potranno verificarsi fenomeni di mancanza di acqua, o bassa pressione di erogazione, nell’area del Comune di Gravina di Catania (Via Gramsci, Via Fratelli Bandiera, via Etnea, Via San Paolo, Via Coviello e traverse limitrofe) e del Comune di Catania (Via San Giovanni Galermo, Via Sebastiano Catania, via Como, via Pavia, via Brescia e traverse limitrofe). La completa normalizzazione del servizio è prevista per il tardo pomeriggio di lunedì 30 marzo.