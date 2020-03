Sidra, da oggi gli sportelli per il pubblico. Potenziati servizi telefonici e telematici

CATANIA – Sidra comunica che, ai fini del contenimento dell’epidemia Coronavirus e conformemente alle direttive del Governo e dell’ISS, nell’interesse della tutela della salute degli utenti e del personale, da oggi lunedì 16 marzo e fino a nuova disposizione saranno chiusi gli sportelli con il pubblico.

Per diminuire al minimo i disagi per gli utenti sono stati potenziati i servizi telefonici e telematici cui ci si potrà rivolgere per ogni esigenza. Tramite posta raccomandata o mail (info@sidraspa.it), meglio se certificata (sidraspa@postacert.vodafone.it), o fax (095544264) potranno essere inoltrate le richieste di attivazione nuovi contratti di fornitura idrica, disdette, volture, subentri e altre richieste di natura commerciale/amministrativa. Ogni richiesta dovrà essere corredata da fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente. Dovranno essere allegati per ogni specifica richiesta i documenti necessari (il cui elenco è reperibile sul sito web di Sidra www.sidraspa.it e da cui sono scaricabili i moduli per le varie istanze).

Le informazioni su fatture saranno esclusivamente fornite telefonicamente attraverso il Numero Verde 800650640 (attivo h 24) e attraverso i seguenti numeri aziendali dedicati: 095544262 e 095544230 (dalle ore 8.00 alle ore 13.00).

Resta attivo h 24 il Numero Verde 800650640 per segnalazioni disservizi, perdite, richieste di intervento o richieste di informazioni commerciali. Informazioni utili possono essere inoltre trovate sul nostro sito web www.sidraspa.it e sui nostri profili social Facebook (fanpage Sidra spa) e Instagram (sidracatania).