Sogno siciliano, anche Mario Biondi nel concerto streaming di sabato 2 maggio

CATANIA – Si aprirà con una sigla tutta tricolore, l’inno di Mameli, pubblicato da Riccardo Piparo e Cantieri 51 ed eseguito da voci straordinarie come quella di Mario Biondi e di tanti altri artisti siciliani, “Sogno Siciliano”, il concerto gratuito che numerosi artisti siciliani offriranno alle 21 di sabato 2 maggio a quanti vorranno trascorrere alcune ore insieme sotto il segno della speranza.

«Dalla Sicilia parte un messaggio di speranza e di ottimismo – spiegano gli organizzatori – per ricordare a tutti che uniti possiamo superare questo momento. Siamo sempre stata una terra che non arrende mai e, anche in questo caso, sapremo dimostrare di essere all’altezza della situazione».

Trasmesso in streaming su Facebook e Youtube sui canali ufficiali dell’iniziativa, su Radio Time, sul canale TV 91, Teleoccidente, Teleone, Tgs, Rgs e TRM, l’evento riunirà cantanti, musicisti, influencer, comici, presentatori e tanti altri che interpreteranno le canzoni dei grandi classici Disney in una veste completamente nuova e del tutto sorprendente, e gridare ad alta voce “la nostra Sicilia vincerà anche questa battaglia, insieme lavoreremo per costruire il Sogno Siciliano”.

La conduzione dell’evento è affidata ad Alvise Salerno, le grafiche e il montaggio all’agenzia di comunicazione Tokay Creative Studios e al suo direttore creativo Antonio Rao.