Solidarietà, torna anche quest’anno l’iniziativa “Sant’Agata non per molti ma per tutti”

CATANIA – Così come ogni anno l’AdV “Come Ginestre” Onlus, in occasione dei festeggiamenti di Sant’Agata, organizza “Sant’Agata non per molti ma per tutti”, con aree riservate alle persone con disabilità e ridotta mobilità, per permettere loro di vivere e partecipare a due momenti importanti dei festeggiamenti, con la collaborazione del Comune di Catania, il Comitato dei Festeggiamenti, i portatori dei Cerei, la Protezione Civile, l’Associazione Sant’Agata Basilica Cattedrale, l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Catania, Unitalsi sezione di Catania, l’Associazione Farmacisti.

Ricordiamo che l’AdV “Come Ginestre” Onlus è impegnata da anni nel diffondere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inclusione sociale e delle buone prassi al fine di accrescere la qualità di vita percepita da tutti e l’appuntamento agatino è un momento in cui tutti i devoti e non, sono invitati a ricordare e riflettere.

Gli appuntamenti sono:

3 Febbraio , in occasione della processione per l’offerta della Cera dalla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace alla Basilica Cattedrale (Carrozza del Senato), con la partecipazione di tutti i portatori dei cerei da sempre vicini all’iniziativa “Sant’Agata non per molti ma per tutti” e che faranno un inchino e la classica “annacata”, come segno di solidarietà, alle persone con disabilità che saranno presenti nell’area riservata, ma anche a tutti coloro che non potranno essere presenti, a partire dalle ore 9,00 in Piazza Stesicoro. (Supporto volontari Ass.ne “Come Ginestre”, Protezione Civile e Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Catania).

4 Febbraio, in occasione del giro esterno di Sant'Agata ed in collaborazione dell'Associazione S. Agata Basilica Cattedrale, area riservata alle persone disabili che potranno fare un'offerta alla "Santuzza" con un momento di preghiera, a partire dalle ore 8,30 in Piazza dei Martiri (lato tra Via V. Emanuele e Via F.sco Crispi). (Supporto volontari Ass.ne "Come Ginestre", Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Catania, Unitalsi sez di Catania).

“Sono orgoglioso – afferma Salvatore Mirabella, Presidente dell’Ass. Come Ginestre – di avere avuto riconosciuto ed apprezzato, dall’Arcivescovo Metropolita Mons. Salvatore Gristina, l’impegno e lo sforzo organizzativo ed il coinvolgimento di tanti volontari per far vivere la gioia di tante persone fragili dando la possibilità di partecipare alla festa di Sant’Agata ed abbracciare personalmente la nostra Santa Patrona!”.

Si consiglia, a chi volesse partecipare, per un migliore supporto logistico ed una migliore accoglienza, di comunicare l’eventuale partecipazione all’indirizzo mail salvatoremirabella@libero.it. (Per informazioni tel. 338.9027431)