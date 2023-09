Sopralluogo sulla Bronte-Adrano, Barbagallo (Pd): “Pronta entro il 2024, attesa per la Adrano-Paternò”

Un monitoraggio continuo, minuzioso, perché si possa avere la certezza del termine dei lavori entro la prossima estate, come previsto.

Il segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo del Partito Democratico in Commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo garantisce la massima attenzione, dopo la ricognizione effettuata ieri, riguardo alla Bronte-Adrano. Il sopralluogo nel cantiere dell’opera pubblica finanziata con 66 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture, all’epoca guidato da Paola De Micheli, ha lasciato spazio ad una certa serenità sullo stato dell’arte. “I lavori procedono regolarmente- ha annunciato Barbagallo al termine della visita nei cantieri della Bronte-Adrano- Stiamo parlando di un tratto lungo 4 chilometri e che comprende, tra le alte cose, 2 viadotti e 2 gallerie”. Ad affiancare il parlamentare il direttore regionale di Anas Raffaele Celia, Graziano Calanna, consigliere comunale e già sindaco di Bronte, Giusi Marchese, consigliere comunale di Adrano e Ermanno Vitale, segretario del circolo PD di Adrano.

Barbagallo ha, inoltre, auspicato, a proposito della strada statale 284, Adrano-Paternò, che “vengano rispettati i tempi per l’approvazione del progetto definitivo previsti (fine ottobre). Speriamo infine – ha aggiunto – che il governo Meloni dia la copertura agli oltre 300 milioni necessari per coprire il costo dell’intera infrastruttura. In ogni caso chiediamo che – conclude – per l’importo di 185 milioni per cui ci sono già le coperture si proceda con gli stralci funzionali del lotto 1, a partire dalla zona più trafficata, quella nei pressi di Paternò”.