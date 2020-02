Teatro Bellini, presentazione del nuovo direttore artistico Fabrizio Maria Carminati

CATANIA – Sabato 8 febbraio alle ore 11.30, nel foyer del Teatro Massimo Bellini, si terrà una conferenza stampa aperta al pubblico per la presentazione del nuovo direttore artistico, il prestigioso direttore d’orchestra Fabrizio Maria Carminati. Interverranno l’assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo Manlio Messina, il sindaco e presidente del Teatro Salvo Pogliese e il sovrintendente Giovanni Cultrera.

Il maestro Carminati, che in anni recenti il pubblico etneo ha apprezzato per le interpretazioni belliniane dei Puritani e di Adelson e Salvini, dirigerà prossimamente Carmen di Bizet, opera inaugurale della stagione lirica del Massimo catanese. Diplomato in pianoforte e in direzione d’orchestra, Carminati ha debuttato al Regio di Torino nel 1993; è stato direttore artistico del Donizetti di Bergamo (2000-2004), quindi dell’Arena di Verona (2004-2006), e ancora primo direttore ospite dell’Opéra di Marsiglia (2008-2015) e direttore ospite del Verdi di Trieste, dal 2018 a oggi.

Vanta un repertorio che spazia dal belcanto italiano, che lo ha visto eccellere nei titoli donizettiani, al primo Novecento italiano e tedesco, e una discografia in cui figurano, tra l’altro, ben due edizioni di Maria Stuarda e una di Norma.