Teatro, da sabato 11 al Metropolitan “That’s Amore”, commedia musicale di Marco Cavallaro

CATANIA – Dopo più di tre anni di tournée e un’interminabile sfilza di sold out registrati in lungo e in largo per lo Stivale, arriva al Teatro Metropolitan di Catania per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” 2019-2020 impaginata da Alessandro Idonea, “That’s Amore” la commedia musicale del giarrese Marco Cavallaro che ha già al suo attivo più di 200 repliche e ha fatto ridere più di 40.000 spettatori.

Sabato 11 gennaio (ore 17,30 e ore 21, con replica domenica 12 gennaio ore 17,30) lo stesso Marco Cavallaro insieme a Claudia Ferri saranno i protagonisti della tanto surreale quanto divertente commedia musicale, che vede la partecipazione di Marco Maria della Vecchia e si avvale delle musiche originali di Piero Di Blasio.

Lui e Lei non si conoscono. Lui è stato lasciato dalla fidanzata. Lei molla il fidanzato. Lui e Lei si ritrovano senza casa. Lei e Lui affittano, per uno strano scherzo del destino, lo stesso appartamento. Lui e Lei sono quindi costretti a trascorrere un intero week end insieme, ma Lei odia tutti i “Lui” e Lui odia tutte le “Lei”. I problemi arrivano quando arriva “L’altro”. In un vorticoso susseguirsi di situazioni nasce una divertente storia d’amore condita da dolci e romantiche canzoni, una vera e propria commedia musicale “da camera”. Una favola moderna sul bisogno d’amarsi per affrontare la vita. Una commedia più che degli equivoci, dell’equivoco: un errore provvidenziale che ridona speranza in tempi precari, una nota di fiducia con un carico di sana ironia. Sul palco un rapporto d’amore ancora tutto da inventare, inatteso e fresco, che nasce dove e quando meno te l’aspetti, che prima disorienta e poi travolge. Che insegna che tutto può accadere, senza mediazione e persino con la mediazione sbagliata, con tutto il carico di ottimismo che questa riflessione porta con sé. Una favola moderna non semplicemente su Lui e Lei, sull’amore insomma, ma sul precariato, sulle nuove tecnologie e sul bisogno di sentimento per affrontare e condire la vita.

“Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” prosegue sabato 15 e domenica 16 febbraio con “Annata ricca, massaru cuntentu”di Nino Martoglio, con Bruno Torrisi e Carmelo Caccamo diretti alla regia da Federico Magnano San Lio.