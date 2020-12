Tremestieri Etneo, Santo Nicosia: ”Alternativa politica più che mai necessaria e urgente”

TREMESTIERI ETNEO – “Alla luce di quanto sta accadendo, a Tremestieri Etneo è necessario e urgente un ricambio politico”. Lo dice Santo Nicosia, già candidato sindaco, a commento della nascita del nuovo gruppo consiliare al comune guidato dal presidente del consiglio. “Chi fino a ieri – dice Nicosia – era in campagna elettorale a sostegno dell’attuale sindaco, oggi prende le distanze e lo fa in modo plateale. Sono contento di ciò. Non è mai troppo tardi! Le attuali fibrillazioni e le dichiarazioni “scomposte” testimoniano che l’ammucchiata elettorale era stata mal digerita. Da questo punto di vista il mio gruppo politico aveva visto bene e sono certo che le nostre “denunce” e prese di posizione hanno aiutato tanti a riflettere. Avevamo ragione sulla necessità del rinvio delle elezioni e ribadiamo ancora la necessità di fare piena luce su quanto accaduto con la raccolta delle firme e più in generale sulla gestione dell’apparato burocratico comunale. Auspichiamo, ancora una volta, il commissariamento del comune per dare un segnale forte e di speranza all’intera comunità. E’ evidente – conclude Nicosia – che gli equilibri politici sono radicalmente mutati rispetto ad alcuni mesi fa e adesso, più che mai, c’è lo spazio per un nuovo progetto politico. Noi ci siamo e siamo pronti ad offrire il nostro contributo. Il nostro impegno è costante e sarà ancora più intenso. Quanto alle elezioni di primavera, nutriamo, purtroppo, più di un dubbio e non è da escludere un ulteriore rinvio. Mala tempora currunt!”