Ugl Catania, domani sit-in contro il degrado del parcheggio di via Ala

CATANIA – Si terrà domani, martedì 7 luglio, il sit-in organizzato dalla Ugl di Catania contro il degrado del parcheggio comunale di via Ala a Catania.

Davanti l’ingresso dell’immobile comunale, a partire dalle 9.30, il segretario territoriale Giovanni Musumeci ed i dirigenti sindacali etnei daranno vita all’iniziativa per il recupero della struttura, da anni abbandonata dopo essere stata ristrutturata per essere affidata alla “Sostare”.

E proprio questo è ciò che chiedono i sindacalisti della Ugl, considerato che il servizio di rimozione della partecipata del Comune di Catania si trova attualmente in locali in affitto fatiscenti e non idonei per i lavoratori. “E’ uno scandalo che l’ente comunale continui a tenere vuoto ed incustodito un bene utile, mentre una sua società impiega ogni anno una somma per l’utilizzo di un’area privata – dicono dalla Ugl. Non ha senso, in questo modo parlare di razionalizzazione delle spese. Per questo ci auguriamo che l’amministrazione ci ripensi e dia finalmente dignità al parcheggio di via Ala.”