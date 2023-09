Verde, decoro e telecamere a Librino: progetto da 1,6 mln di euro

Circa 1,6 milioni di euro per realizzare un progetto per il decoro e la sicurezza del quartiere Librino.

Un intervento che riguarda il verde,il decoro urbano e la videosorveglianza,che segneranno il perimetro delle monumentali Porta della Bellezza e Porta delle Farfalle, richiamo di interesse, ormai anche turistico.

La giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino ha approvato il progetto esecutivo, da realizzare con un finanziamento dell’importo di 1,6 milioni di euro di fondi comunitari del Programma operativo nazionale Città metropolitane (PON Metro), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile.

Il lavoro

ha visto coinvolti in sinergia gli assessori alle Politiche comunitarie, Sergio Parisi, all’Ambiente, Salvo Tomarchio, alla Sicurezza, Alessandro Porto.