Viagrande, l’annuncio di Leonardi: “Da martedì torna il mercato settimanale”

VIAGRANDE – “Dopo la riapertura del cimitero, da martedì torna il tradizionale mercatino settimanale di via Sergi: come da normative vigenti sarà consentita la vendita dei soli generi alimentari. È un ulteriore piccolo passo verso l’auspicato ritorno alla normalità”, lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi.

“Chiaramente la riapertura avverrà rispettando le misure di sicurezza, così come previste dalle normative nazionali, in tema di distanziamento degli stand e distanziamento sociale. L’accesso all’area – prosegue Leonardi – sarà consentito contemporaneamente ad un solo componente per famiglia, obbligatorio l’impiego di mascherine. La Polizia municipale vigilerà verificando che non si formino assembramenti”.