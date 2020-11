Volley, la Saturnia ci prova a Lecce ma viene fermata dai padroni di casa

TRICASE – Niente da fare per Sistemia LCT Saturnia Aci Castello che ieri sera, mercoledì 4 novembre 2020, sul campo di Aurispa Libellula Lecce a Tricase, nella partita di recupero valida per la prima giornata del Campionato di Serie A3 di Volley Maschile Credem Banca, non è riuscita ad essere incisiva nei momenti cruciali del match e ha perso contro i padroni di casa 3-1 (25-16, 25-27, 25-14, 25-20).

“Non abbiamo fatto una buona partita e siamo stati poco incisivi in battuta. Dopo la vittoria a Roma non mi spettavo questa sconfitta, ma ieri sera non hanno funzionato alcuni fondamentali e questo ha fatto la differenza”. E’ il commento di coach Mauro Puleo a margine del match. Nei quattro set giocati i biancoblu non hanno saputo approfittare degli errori degli avversari, che hanno lasciato lo spazio per andare avanti: “Ci hanno dato più volte la possibilità di rientrare in partita e, quando nel secondo set siamo risaliti in battuta, abbiamo fatto la differenza mettendo il Lecce in difficoltà e riuscendo a fare il risultato che volevamo”.

“Abbiamo perso 3-1. Peccato, si poteva fare di più e meglio – dice il presidente Luigi Pulvirenti, ieri sera a Tricase, a sostenere da bordocampo i suoi – Adesso pensiamo alla prossima”.

Fatto un match si guarda infatti già all’altro, perché sabato 7 novembre, ore 20:30, è in arrivo la partita contro F.Tigano Palmi valida per la quarta giornata del campionato, che Francesco Pricoco e compagni, giocheranno tra le mura casalinghe del PalaCatania. Oggi riprendono gli allenamenti, ma sulle spalle dei giocatoci ci sono due partite appena disputate: “Sono tre partite in una settimana – spiega Puleo – mentre i nostri avversari non giocano da due settimane. Il Palmi lo conosciamo bene, abbiamo fatto anche degli allenamenti congiunti pre campionato. Hanno individualità buone, con un opposto che lo scorso anno è stato secondo nella classifica dei capocannonieri. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta”.

La partita sarà a porte chiuse, trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel, canale ufficiale della Lega Pallavolo Serie A.