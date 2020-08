Zafferana Etnea, domenica 16 agosto concerto piano e voce di Marco Masini

ZAFFERANA ETNEA – Marco Masini sarà sul palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana, questa domenica 16 agosto (ore 21.00) per un concerto piano e voce come introduzione al suo imminente tour teatrale, il ”30th Anniversary Tour’’, dando ai fan l’opportunità non solo di vederlo in una veste inedita ma anche di ricominciare a respirare, dopo mesi di silenzi e di chiusure, le atmosfere sognanti della musica live.

La musica dal vivo torna a riprendere i sui spazi con date evento piano e voce annunciate dal cantautore Marco Masini, che vuole celebrare la ripresa dei concerti in Italia con un prequel del suo attesissimo tour teatrale ‘’30th Anniversary’’, inizialmente previsto per questa primavera, rinviato alla primavera del 2021 a causa dello stato di emergenza da Covid-19 e alla luce delle ultime disposizioni governative.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito www.puntoeacapo.uno e nei punti vendita e on line dei circuiti abituali.

La vendita sarà disponibile anche al botteghino dell’evento, dalle ore 18.30 fino ad inizio spettacoli.

Quello di Masini è il terzo dei cinque appuntamenti musicali della prestigiosa programmazione del Festival Sotto il Vulcano, che la prossima settimana vedrà sul palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana:

ALICE (martedì 18 agosto, ore 21.00) con il nuovo live tour “Alice canta Battiato”, accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra;

MAX GAZZÈ (domenica 16 agosto, ore 21.00) con una scaletta mescolerà i successi dei primi album ai brani più recenti e non mancheranno le sorprese, in un viaggio nella trasversalità, da sempre caratteristica fondamentale dell’artista.

Gli spettacoli sono ospitati nella rassegna Etna in scena 2020, a cura del Comune di Zafferana in collaborazione con Sopra La Panca e Puntoeacapo.