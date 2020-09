Urega Enna, Falcone in visita per l’insediamento del nuovo presidente Occhipinti

ENNA – Si è insediato a Enna il nuovo presidente del locale Ufficio regionale gare d’appalto (Urega), l’avvocato Francesco Occhipinti. Presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone e il direttore del Dipartimento Tecnico Salvo Lizzio.



“Questo è un ufficio di dimensioni ridotte – ha commentato l’assessore – ma che sta dando grande prova di impegno e produttività. Da quando il Governo Musumeci è entrato in carica ad oggi, abbiamo rilevato numeri sempre in crescita per quanto riguarda le gare d’appalto espletate. Entro la fine dell’anno, i numeri complessivi di tutti gli Urega avranno una crescita di oltre il 50 per cento rispetto al 2019, un andamento positivo per degli uffici che, fino a due anni fa, faticavano anche nell’ordinaria amministrazione. Questo è il percorso da mantenere per l’Urega di Enna – ha concluso Falcone – e per tutti gli altri uffici della Regione, con orgoglio e spirito costruttivo di squadra”.

“Sono onorato della scelta compiuta dal presidente Musumeci – ha detto l’avv. Occhipinti, in passato vicepretore onorario – e darò il massimo nell’espletamento di questo incarico, in stretto raccordo con i dirigenti e i funzionari che stanno dimostrando di saper svolgere il proprio compito con efficienza e professionalità”.