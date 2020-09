Libri, Bonfirraro riparte da ‘Gelidi abissi’ di Gagliardini. L’anteprima a ‘Una marina di libri’

PALERMO – Dal 24 al 27 settembre la casa editrice di Barrafranca sarà a Palermo per il festival del libro che si terrà all’interno dell’Orto botanico. Oltre a un’ampia selezione dei libri in catalogo e la presenza degli autori, Bonfirraro presenterà in anteprima nazionale Gelidi Abissi, un noir di Massimo Gagliardini ambientato a bordo del Titanic.

Una marina di libri, il festival dell’editoria indipendente di Palermo, è pronto per aprire le porte per l’undicesima volta. Un’edizione travagliata, inizialmente prevista per giugno, che inizierà giovedì 24 settembre e si concluderà domenica 27 settembre, ospitata ancora una volta negli spazi dell’Orto botanico dell’Università di Palermo.

Quando il 9 marzo l’Italia intera si è fermata per l’emergenza Covid-19, si è inevitabilmente fermato anche il mondo dell’editoria: chiuse le librerie, annullati festival e fiere del libro, sospese le nuove pubblicazioni. Da giugno, a rilento e con tanta incertezza, c’è stata una ripresa delle attività, ma complice la paura e le distrazioni dell’estate, l’impressione di tutti è che sia settembre il vero mese della ripartenza. Per questo Una marina di libri è un evento che rappresenta perfettamente la voglia di ripartire. Quattro giorni fitti di eventi e con la presenza di circa ottanta editori tra cui Bonfirraro Editore.

«Da marzo, nonostante l’emergenza sanitaria, non ci siamo mai fermati – racconta l’editore Salvo Bonfirraro – anche se inevitabilmente abbiamo dovuto rinunciare a buona parte della promozione, l’annullamento di festival e fiere e le restrizioni per gli eventi con il pubblico. Una marina di libri, il primo festival a cui partecipiamo in questo sfortunato 2020, rappresenta un vero momento di ripartenza. Siamo consapevoli che è ancora lontano il momento in cui torneremo veramente alla normalità, ma ci stiamo provando e abbiamo già programmato le prossime pubblicazioni. Non è casuale che il nostro prima libro post lockdown, Gelidi abissi, esca proprio il giorno di inizio del festival».

Gelidi abissi di Massimo Gagliardini sarà protagonista di Una marina di libri domenica 27 settembre, alle 18 nella sala Lanza dell’Orto botanico, per una presentazione in anteprima nazionale in cui a dialogare con l’autore ci saranno l’editore Salvo Bonfirraro, Claudio Bossi, scrittore e storico esperto delle vicende del Titanic, Ivan Scinardo, direttore del centro sperimentale di cinematografia di Palermo e Michela Tanfoglio, direttore di Editreal. Gelidi abissi è un thriller mozzafiato ambientato a bordo del Titanic in cui una fedele ricostruzione storica e personaggi realmente esistiti si fondono con elementi e personaggi fittizi, regalando al lettore un’esperienza unica. Claudio Bossi, conosciuto e apprezzato a livello nazionale e internazionale per i suoi studi sul Titanic, ha curato un’appassionata prefazione in cui mette in risalto e sottolinea una delle particolarità del romanzo:

«La ricostruzione degli ambienti è accurata. Le atmosfere sono affascinanti, molto ben dettagliate. La storia, poi, è talmente avvincente che si vive la sensazione di essere a bordo della grande nave, a passeggio sui ponti o seduti tra le sontuose sale di prima classe, insieme ai veri personaggi dell’epoca».

Gelidi abissi sarà disponibile in tutte le librerie e gli store online a partire dal 24 settembre 2020.

Bonfirraro Editore sarà presente al festival con uno stand dinamico in cui oltre a romanzi e saggi del catalogo sarà possibile incontrare alcuni dei suoi autori, disponibili per un firma copie e per chiacchierare con il pubblico.

Ogni pomeriggio, dalle 17 alle 21, ci sarà Salvatore Arena con il suo libro 40 cunti di Palermo, una guida inusuale della città raccontata con gli occhi di un palermitano, attraverso i suoi monumenti, gli angoli e le strade, con i suoi mercati che prendono vita, dove si sentono i colori e i profumi di una città ricca di storia, dove la gente diventa parte integrante di un contesto confusamente armonioso.

Insieme ad Arena ci saranno altri quattro autori: il 24 settembre Salvatore Petrotto autore de Il sistema Montante, libro-inchiesta in cui tra uomini di Stato infedeli, servizi segreti deviati e giornalisti spregiudicati, ricostruisce un sistema di corruzione messo in atto dall’imprenditore Antonello Montante; il 25 settembre sarà la volta Rita Giammarresi, autrice di Spyros – Il marinaio italiano, un commovente ritratto del padre Giuseppe, la storia di un uomo partito dal nulla e che ha costruito basi solide abbattendo i muri della miseria; il 26 settembre Massimiliano Scudeletti che in L’ultimo ràis di Favignana ha raccontato la lotta impari tra il progresso e la tradizione con la storia della chiusura dell’ultima tonnara siciliana, quella di Favignana attraverso la vita del suo ultimo ràis, Gioacchino Cataldo; il 27 settembre, il pubblico potrà incontrare Antonio Milazzo, autore di Verità nascoste, romanzo in cui il protagonista, il signor Tiravanti, scopre gli inganni millenari che rendono schiavi gli uomini e prova a condividerli con il resto dell’umanità; e infine, ancora il 27 settembre, sarà presente anche di Daniela Scimeca con il suo Il mistero della tomba di Federico II, un giallo storico in cui la protagonista, Caterina, alla morte del padre, decano dell’università di Palermo, decide di proseguire le sue ricerche sulla misteriosa donna sepolta accanto all’imperatore Federico II.

«Partecipare nuovamente a un festival del libro è importante – confessa Alberto Bonfirraro, direttore marketing – insieme all’uscita di Gelidi abissi, ci da veramente l’idea di un nuovo inizio, ci sembra di vedere la luce in fondo al tunnel dopo un periodo di incertezze e paure per il nostro futuro che ci ha costretto a rivedere il calendario delle nostre uscite. Noi abbiamo reagito subito alle difficoltà con una serie di iniziative tra cui “Ioleggoacasa: presentazioni degli autori Bonfirraro”, ovvero un mese presentazioni online realizzate ogni giorno durante il lockdown, con l’iniziativa “L’autore è presente” nel mese di giugno in cui i nostri autori sono andati nelle librerie per incontrare i lettori e poi le prime presentazioni a partire da luglio. Insomma, un graduale ritorno alla normalità che spero continui».



Nel rispetto delle normative anti Covid-19, si ricorda che è possibile prendere parte alla manifestazione solo previa prenotazione online e che gli ingressi saranno contingentati in turni da due ore. Invitiamo il pubblico a consultare sul sito di Una marina di libri tutti i dettagli.