Palermo, domani la prima manifestazione all’aperto dei sindacati dopo il lockdown

PALERMO – S’intitolerà Ripartire dal lavoro. E sarà, in Sicilia, la prima manifestazione all’aperto dell’epoca Covid, delle confederazioni sindacali regionali. Si svolgerà “nel rispetto rigoroso”, informano Cgil Cisl e Uil, delle norme di sicurezza e distanziamento tra persone.

Cgil Cisl e Uil sono gli organizzatori della mobilitazione, che sarà nazionale e regionale assieme. Per portare sui tavoli di Palazzo Chigi e Palazzo d’Orleans, i temi dello sviluppo. E dei ritardi di sviluppo. Dalla sanità alla scuola al fisco alla politica per il lavoro, gli investimenti e le infrastrutture. Dal divario Nord-Sud alle Zes alle politiche per la coesione sociale, i pensionati e il mondo giovanile.

La manifestazione si terrà domani, venerdì 18 settembre a partire dalle 9,30, nella Terrazza sul mare del Foro Italico Umberto I, a Palermo. L’area del raduno sarà delimitata, e l’ingresso sarà consentito solo previa misurazione della temperatura. Lavoratori e sindacalisti che arriveranno da ogni parte della Sicilia saranno ammessi solo se indosseranno la mascherina. E dovranno accomodarsi sulle sedie che saranno sistemate nel luogo dell’incontro, distanziate come da disposizioni normative.

Sul palco si alterneranno, con i segretari di Cgil Cisl e Uil siciliane Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone, nove delegati in rappresentanza dei diversi settori dell’economia. A moderare gli interventi sarà Salvo Toscano, direttore di Livesicilia.it. Gigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl nazionale, tirerà le fila della giornata, che vedrà i lavoratori mobilitarsi in tutte le regioni d’Italia. La manifestazione sarà trasmessa on line, in real time, nelle pagine Facebook dei tre sindacati.