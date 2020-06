Cna Ragusa, domani incontro sul web dedicato al Superbonus del 110%

RAGUSA – Domani, venerdì 5 giugno, alle 18, andrà in onda un altro degli appuntamenti sui quali la Cna territoriale di Ragusa punta molto per ridurre quanto più possibile ogni distanza dai propri associati, ma anche da tutti gli imprenditori e i cittadini in genere alla ricerca di informazioni precise e puntuali in una fase come quella attuale così convulsa e difficile.

Per l’occasione sarà trattato un argomento molto importante sia per le imprese che per i cittadini: il Superbonus del 110%. Saranno illustrate le nuove misure introdotte dal cosiddetto decreto Rilancio e riguardanti gli incentivi e le detrazioni che rafforzano gli strumenti già esistenti, quali l’Ecobonus ed il Sismabonus, per gli interventi di isolamento termico degli edifici oltre che per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e per tante altre tipologie di interventi.

Assieme al presidente territoriale Giuseppe Santocono, al segretario territoriale Giovanni Brancati e a Vittorio Schininà, responsabile territoriale dell’Unione “Cna costruzioni”, parteciperanno Emanuele Occhipinti, responsabile Mercato imprese della Banca Agricola Popolare di Ragusa, e Gianni Cerruto, presidente dell’Adiconsum di Ragusa e Siracusa. Per seguire l’incontro basterà collegarsi sulla pagina Facebook della Cna territoriale di Ragusa a partire dalle 18. Sarà anche possibile porre domande ai relatori inserendole nei commenti.