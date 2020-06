Cna Vittoria su rinvio acconto Imu: “Sembra che nostra richiesta sia stata accolta”

RAGUSA – “E’ previsto un rinvio della scadenza dell’acconto Imu? Leggendo la deliberazione n.27 del 28 maggio scorso da parte della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale, sembra di sì. Infatti, è scritto nel testo, “in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia Covid-19 e al fine di tutelare il tessuto economico, la scadenza viene rinviata al primo settembre 2020 previa comunicazione su modello predisposto dal Comune. Il modello non è stato però ancora predisposto ma sembra che a breve sarà pubblicato nel sito del Comune (www.comunevittoria.gov.it)”.

Così il presidente della Cna comunale di Vittoria, Rocco Candiano, con il responsabile organizzativo, Giorgio Stracquadanio, i quali evidenziano come, in questo modo, risulti essere stata accolta una proposta specifica che era stata indicata nella lettera aperta che la Cna territoriale di Ragusa aveva inviato alle 12 amministrazioni comunali della provincia iblea. “Vogliamo comunque sottolineare un fatto – evidenziano Candiano e Stracquadanio – e cioè che, rispetto allo scorso anno, l’aliquota ordinaria è aumentata dello 0,8 per mille. Infatti, nel 2019 l’aliquota era del 9,8 per mille, quest’anno invece è del 10,60 per mille. Dal Comune ci assicurano che tale aumento è legato alle ultime normative nazionali e, comunque, si attende una risoluzione del ministero delle Finanze che riveda a ribasso l’aliquota ordinaria. Come Cna continueremo a sollecitare positivamente l’amministrazione affinché possa venire incontro alle esigenze e alle difficoltà delle microimprese presenti sul nostro territorio”.