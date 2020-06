Dieci anni dalla scomparsa di Pippo Tumino, il ricordo di Cna Ragusa

RAGUSA – L’uomo, il sindacalista, il politico, l’amico. Anche ieri la Cna territoriale di Ragusa, a dieci anni dalla prematura scomparsa, avvenuta il 16 giugno del 2010, ha voluto ricordare Pippo Tumino, che è stato per anni segretario dell’associazione di categoria oltre che apprezzato presidente della Camera di Commercio di Ragusa e consigliere comunale a palazzo dell’Aquila.

Una delegazione della Cna, come sempre, si è recata al cimitero di Ragusa per un momento di raccoglimento dinanzi alla sua tomba. Ogni anno, la Cna non ha mai mancato di ricordare il proprio prestigioso dirigente con convegni, iniziative benefiche, concerti, con l’intitolazione della zona artigianale di contrada Mugno e, l’anno scorso, anche con la prima edizione di una manifestazione podistica alla sua memoria di cui, purtroppo, quest’anno non si è potuto tenere il secondo appuntamento a causa dell’attuale emergenza sanitaria. Inoltre, proprio ieri si è concretizzata un’iniziativa di beneficenza lanciata anche in sua memoria i cui particolari saranno resi noti nei prossimi giorni.

“Il ricordo di Pippo – spiegano dalla Cna territoriale di Ragusa – è sempre particolarmente vivo in ciascuno di noi per la capacità che ha avuto di essere una persona che sapeva guardare oltre. Ogni anno, gli vogliamo rendere onore così come merita. Non lo dimenticheremo”.