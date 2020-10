Ecosismabonus 110%, martedì seminario informativo alla Cna di Ragusa

RAGUSA – Nuove opportunità per il territorio. E’ questo il senso del seminario informativo promosso per martedì 6 ottobre dalla Cna comunale di Ragusa sul tema “Ecosismabonus 110%” in programma a partire dalle 18 presso la sala conferenze Cna “Pippo Tumino” di via Psaumida 38 a Ragusa.

I lavori saranno introdotti da Santi Tiralosi, presidente comunale Cna Ragusa, e coordinati da Antonella Caldarera, responsabile comunale Cna Ragusa. A relazionare sarà Vittorio Schininà, responsabile territoriale Cna Costruzioni. Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Santocono, presidente territoriale Cna Ragusa.

L’obiettivo è fornire ai titolari delle piccole e medie imprese che interverranno le delucidazioni necessarie per potere utilizzare uno strumento destinato ad agevolare la fase di ripartenza dopo i danni economici procurati dall’emergenza sanitaria.