Il gruppo Risan su Facebook punto di incontro e di scambio di informazioni

RAGUSA – Il Gruppo facebook Risan “Ragusa Italia Sicilia All News”, cresce sempre di più sia per il numero di iscritti e visualizzazioni. A confermarlo è Salvo Bracchitta, creatore e ideatore del gruppo: “già 1000 iscritti per il 2020. Il nostro obbiettivo – spiega Bracchitta – è quello di far crescere il gruppo con un’informazione corretta. In questo periodo il Risan ha toccato +65% di post dall’inizio dell’anno. Il nostro invito è di iscrivervi su Risan e di consigliare il gruppo a chi ancora non lo conosce”.