Ragusa, perde il lavoro e minaccia di gettarsi da un ponte. Salvato dalla Polizia

RAGUSA – E’ stato tratto in salvo grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti delle Volanti l’uomo che nella serata di ieri ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal ponte di Via Roma a Ragusa.

A segnalare le intenzioni suicide del padre è stata la figlia che in lacrime ha chiamato la sala operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza 112, chiedendo l’intervento immediato per salvare l’uomo.

Sul posto in pochi secondi è giunta una Volante della Polizia di Stato che si è trovata di fronte una scena drammatica, con il soggetto a cavalcioni sulla ringhiera del ponte di Via Roma con una parte del corpo già pericolosamente nel vuoto, che minacciava di lanciarsi.

Dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario gli agenti hanno iniziato a parlare con il giovane cercando di farlo sfogare, di capire e comprendere le sue motivazioni, legate alla disperazione per la perdita del lavoro.

Nel frattempo uno dei due poliziotti è riuscito ad avvicinarsi bloccando fisicamente l’uomo per una gamba al fine di impedirgli di dare seguito all’insano gesto.

Sono seguiti momenti interminabili di tensione durante i quali gli agenti hanno continuato l’opera di persuasione fino a quando sono riusciti a convincere l’uomo a scendere dalla ringhiera, ponendolo in sicurezza.

Accompagnato successivamente all’ospedale Giovanni Paolo II è stato affidato alle cure del personale sanitario.

Per l’agente qualche piccola escoriazione ad una mano e la ferma intenzione di riprendere l’attività sul territorio soprattutto in questa fase delicata per il Paese.