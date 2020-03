Scicli, incontro tra la Cna e l’Amministrazione sul futuro della zona artigianale

SCICLI – Zona artigianale, la Cna comunale di Scicli ha chiesto e ottenuto un incontro con l’amministrazione comunale, tenutosi venerdì scorso in sala Giunta. Il confronto è stato convocato dall’assessore allo Sviluppo economico, Emilia Arrabito, e ha visto la partecipazione, per l’Amministrazione comunale, dell’assessore Ignazio Fiorilla con riferimento alle deleghe alla Manutenzione e Servizio idrico, dell’assessore all’Ecologia Ignazio Bruno Mirabella, dell’ing. Guglielmo Carbone responsabile del settore Edilizia privata e Suap e dei rappresentanti del corpo della polizia municipale i quali hanno potuto prendere atto di quanto discusso in termini di necessarie verifiche rispetto al mantenimento delle destinazioni d’uso degli opifici e dei rilievi fatti in ordine alla sicurezza stradale. La Cna, invece, era rappresentata dal presidente cittadino Giovanni Ruta, dal vicepresidente della Cna territoriale di Ragusa, Francesco Occhipinti, dal responsabile organizzativo Franco Spadaro e, in rappresentanza delle imprese insediate nella zona artigianale, da Guglielmo Aprile e Paolino Gambuzza.

“Abbiamo provocatoriamente fatto notare – spiega Ruta – come ormai, da tempo, utilizziamo lo stesso proforma di richiesta di incontro con elencati i punti che rappresentano esigenze e istanze da parte delle imprese che svolgono attività nella zona artigianale di contrada Zagarone in quanto a oggi non hanno avuto il riscontro che ci si aspettava. La mancata soluzione alle problematiche evidenziate sta minando il decoro stesso dell’intera area artigianale, sia in termini di vivibilità ma anche di ordine pubblico, visto che le forze dell’ordine sono state chiamate a intervenire per sedare delle risse all’interno degli opifici”.

“Sono iniziati i lavori – continua Spadaro – per migliorare l’illuminazione in prossimità della rotatoria di ingresso alla zona artigianale ma non è ancora stata predisposta la segnaletica stradale e toponomastica né tantomeno è stato sistemato il manto stradale dell’arteria che dalla zona artigianale porta alla strada provinciale Scicli-Sampieri. Abbiamo nuovamente sollecitato lo spostamento in un luogo alternativo dell’attività di trasferenza dei rifiuti che oggi viene effettuata a ridosso dei laboratori artigiani e una più attenta attività di controllo in occasione del mercato settimanale del martedì. E questo perché i rifiuti lasciati dagli operatori commerciali invadono, soprattutto nelle giornate ventose, tutta l’area”.

La Cna ha ricevuto rassicurazioni e impegni formali circa il fatto che è già stata individuata un’area dove spostare l’attività di trasferenza dei rifiuti e che verranno intensificati i controlli nell’area mercato tramite la polizia municipale e gli ispettori ambientali. Sono anche stati avviati i sopralluoghi e le verifiche all’interno degli opifici e l’attività di ricognizione di quei lotti in cui non sono stati realizzati i manufatti per verificare la possibilità di recessione di diritto del contratto e poter espletare il bando per nuove assegnazioni. La Cna auspica, altresì, che il bando per l’assegnazione dei locali da adibire ad attività di servizio e ristorazione all’interno del centro servizi sia espletato in tempi celeri e non “entro l’anno”, come è stato comunicato all’associazione di categoria, e che siano presto effettuati i lavori per rendere fruibile la sala da utilizzare per riunioni e convegni oltre alla sistemazione della parte esterna dell’edificio che oggi rappresenta il biglietto da visita per l’intera area artigianale.