Vittoria, al via Sport for All, il programma di sport integrato promosso da Fondazione Milan

VITTORIA – Approda a Vittoria, in provincia di Ragusa, il programma Sport for All con il quale Fondazione Milan promuove in tutta Italia lo sport senza barriere sostenendo attività e iniziative che utilizzano le discipline sportive come strumento di inclusione.

E proprio nell’ambito di questo programma che Fondazione Milan, alla quale si aggiunge Fondazione Giammaria e Sabrina Giuliani, hanno scelto di sostenere il progetto Facciamo Meta, promosso già dallo scorso da Fondazione Ebbene e il suo Centro di Prossimità Metaeuropa, che si presenta come un grande laboratorio di Sport e Arte capace di guardare non alle disabilità ma alle abilità di ciascuno.

Il taglio del nastro è previsto per sabato 1° febbraio, alle ore 16.00, al Palazzetto dello Sport di Vittoria (RG), con una grande festa dedicata allo sport, alla quale saranno presenti non solo i bambini che prenderanno parte al programma Sport for All, ma anche i loro compagni di sport, le famiglie e le tante associazioni e organizzazioni del territorio.

Dalle partite di calcio a quelle di basket passando per lezioni di karate e tiro con l’arco. Queste alcune tra le attività realizzate nel progetto, che con la sua anima inclusiva rimette al centro il valore dello sport, inteso come strumento di aggregazione sociale, crescita educativa e sviluppo di una cultura incentrata sul rispetto delle regole.

Giammaria Giuliani, presidente di Giuliani Foundation, manifesta la sua soddisfazione per questo inizio: «Siamo contenti di avviare questa collaborazione con Fondazione Milan, partendo dalla Sicilia, per sostenere i giovani con disabilità che grazie allo sport integrato possono crescere e vivere una vita migliore».

«Con Sport for All desideriamo promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport, che è un potente strumento di cambiamento della nostra società e attraverso il quale Fondazione Milan si è sempre spesa portando avanti la sua mission istituzionale», così racconta Rocco Giorgianni, segretario generale di Fondazione Milan.

«Siamo onorati che Fondazione Milan e Fondazione Giuliani abbiano scelto di sostenere uno dei nostri Progetti – dichiara Edoardo Barbarossa, Presidente di Fondazione Ebbene – contribuendo al lavoro che da Nord a Sud mettiamo in campo per sostenere i bisogni delle famiglie, specie quelle più fragili. Tutto il progetto si svolgerà in ambienti ben strutturati ma non riabilitativi, che avranno la funzione di trasformare gli spazi in Luoghi dove trasferire ai giovani i valori più belli e profondi dello sport: passione, spirito di sacrificio, inclusione e rispetto verso l’altro».