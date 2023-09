Bilaterale Italia-Germania, Mattarella e Steinmeier domani a Siracusa. Scatta il piano di sicurezza

Tutto pronto per il bilaterale tra Italia e Germania, alla presenza dei rispettivi presidenti della Repubblica, Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, che si svolgerà a Siracusa e che vedrà Ortigia, il centro storico, praticamente “blindato” dalle 13 di oggi e fino a giovedì. Domani, la giornata clou con il Bilaterale al Castello Maniace, nella sala ipostila. Dopo l’incontro, prevista una cerimonia al Teatro Comunale, con la cerimonia di premiazione di cinque sindaci italiani e di cinque sindaci tedeschi. Per volere del presidente Mattarella, nel programma è stata inserita anche una passeggiata nel centro storico, soprattutto nell’area di piazza Duomo.

L’organizzazione dell’appuntamento è stata gestita dal Quirinale, che da settimane sovrintende e dispone ogni dettaglio.

L’importanza dell’evento richiede massime misure di sicurezza, appositamente disposte. Non solo i controlli via aerea e a terra, ma anche l’ispezione, già effettuata, di tutti i tombini, successivamente saldati. Tra le misure di sicurezza adottate, anche la rimozione di tutti i carrellati e mastelli per la differenziata, potenziali luoghi in cui nascondere eventuali elementi di pericolo per la sicurezza.

Per l’occasione, il centro storico di Ortigia sarà Ztl, zona a traffico limitato, per tutte le giornate “calde” dell’appuntamento internazionale di Siracusa.