Furti e spaccate in Ortigia, denunciati gli autori. Soddisfazione della Cna

I commercianti e gli operatori economici di Ortigia, centro storico di Siracusa, erano fortemente allarmati.

In diverse occasione, nelle scorse settimane, esercizi dell’isolotto, cuore della storia della città, sono stati presi di mira dai ladri, con furti perpetrati nella maggior parte dei casi con la tecnica della spaccata.

Nulla che sembrasse particolarmente organizzato ma di certo motivo di allarme, anche per la cittadinanza.

La Cna provinciale di Siracusa aveva chiesto, nei giorni scorsi, azioni concrete per ripristinare condizioni di serenità.

Oggi, la notizia della denuncia, da parte dei carabinieri, di due persone, ritenute gli autori dei furti di Ortigia. Ad operare sono stati i militari della stazione del centro storico.

“Esprimiamo grande soddisfazione ma soprattutto un sincero ringraziamento ai Carabinieri di Siracusa la cui attività investigativa, altamente qualificata, ha permesso con celerità l’individuazione dei responsabili dei recenti furti alle attività commerciali di Ortigia. Si tratta di un segnale forte della presenza dello Stato, un messaggio chiaro a chi pensa di poter delinquere impunemente sulle spalle delle imprese siracusane”. Lo dichiarano Rosanna Magnano e Gianpaolo Miceli, presidente territoriale e segretario provinciale di CNA Siracusa.

Foto: Rosanna Magnano, presidente provinciale Cna Siracusa