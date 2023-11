Legge di Bilancio, Nicita (Pd): “Emendamenti per il Siracusano”

“Su costi ospedale Siracusa, sisma 90, danni incendi e le altre emergenze nella provincia di Siracusa e nel territorio siciliano, il Pd presenterà emendamenti alla legge di bilancio e al disegno di legge anticipi”.

L’annuncio è del senatore Pd Antonio Nicita, che entra nel merito facendo anche alcune puntualizzazioni.

“Non semplici ordini del giorno che nell’ambito della Legge di Bilancio impegnano vagamente il governo in un futuro indefinito-evidenzia il senatore siracusano- ma emendamenti veri, azioni vincolanti. Chiediamo ai parlamentari nazionali della maggioranza di firmare con noi questi emendamenti per il bene della provincia di Siracusa e della Sicilia. I parlamentari di opposizione non possono che limitarsi a proporre emendamenti e possono anche accontentarsi di semplici ordini del giorno che impegnano vagamente il governo. Ad esempio, due ordini del giorno da me presentati lo scorso febbraio in Senato sui rimborsi per le alluvioni nel siracusano e sul completamento dei pagamenti per il sisma 90 sono stati approvati in aula. Ma altrettanti emendamenti sugli stessi temi sono stati bocciati dalla maggioranza”.

Il riferimento è, in particolare, ad alcuni emendamenti a firma Nicita riguardanti il pacchetto di misure per il caro mutui, il finanziamento della prima casa per i giovani e le famiglie a basso reddito, il credito alle imprese, la riorganizzazione delle camere di commercio in Sicilia, l’abbattimento di una parte del debito dell’ente provincia, lo sconto iva sui carburanti per cittadini e imprese in aree territoriali caratterizzate dalla presenza di raffinerie, lo sconto per i residenti siciliani sui voli aerei e sul costo del traghettamento con autoveicolo, la destinazione di una quota dei finanziamenti RepowerEu al polo industriale siracusano.

“Dai parlamentari di maggioranza-conclude l’esponente di opposizione al Governo- ci si attende invece un’azione più incisiva della semplice approvazione di ordini del giorno, al fine di produrre risultati concreti rispetto a meri annunci. Nei prossimi giorni sottoporremo ai parlamentari della maggioranza eletti in Sicilia gli emendamenti che il Partito Democratico proporrà su alcune questioni urgenti che riguardano il nostro territorio.”