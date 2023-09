Osteoporosi, incontro regionale degli specialisti a Siracusa

Sarà ospitato, ancora una volta, a Siracusa, l’incontro regionale del Gisto, il Gruppo italiano di specialisti territoriali osteoporosi, di cui presidente nazionale è il fisiatra siracusano Alfredo Romeo, dirigente medico di Medicina Fisica e Riabilitazione, presso l’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Asp di Siracusa.

La due giorni è in programma per il prossimo fine settimana, venerdì 29 e sabato 30 settembre, nella sala conferenze dell’hotel Parco delle Fontane.

Nel capoluogo aretuseo, per l’occasione, convergeranno i massimi esperti nazionali della patologia sistemica e autoimmune, che approfondiranno il tema conduttore del simposio formativo, destinato a cento medici, tra specialisti e medici di base.

Nel corso dei loro interventi, i relatori di questa sesta edizione del congresso, quindi, faranno il punto sullo “stato dell’arte sull’osteoporosi e le nuove prospettive diagnostico-terapeutiche”.

L’osteoporosi, nel razionale di presentazione dell’evento, viene definita come una malattia “sociale”, per la sua ampia diffusione. In Italia, infatti, colpirebbe circa 5 milioni di persone, di cui l’80% donne in post menopausa, secondo i dati emersi da un’indagine Istat risalente a due anni fa, e i suoi effetti impongono percorsi terapeutici impegnativi che pesano sulle casse pubbliche, pertanto l’obiettivo dell’incontro è quello di portare nuovi ed interessanti contributi per ciò che attiene alla terapia, alla luce delle nuove linee guida e delle nuove strategie farmacologiche e soprattutto offrire input e know-how per migliorare la collaborazione tra medici di base e specialisti, sia nella fase diagnostica, sia lungo il percorso di cura e di riabilitazione del paziente.

L’incontro regionale destinato ai medici, di base e specialisti, si è già svolto a Siracusa in precedenti occasioni.

L’osteoporosi è una patologia che non colpisce in realtà solo le donne, come comunemente si crede. Colpisce anche gli uomini, pur essendo meno frequente. Secondo degli studi condotti, in Italia, su 5 milioni di casi di osteoporosi circa il 20% viene riscontrato negli uomini. E’ però da considerare anche un altro fattore, che può certamente incidere su questi dati. Il 90 per cento delle densitometrie ossee, infatti, nel nostro Paese viene effettuato su pazienti donne.