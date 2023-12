Petrolchimico di Siracusa, sospeso lo sciopero dei metalmeccanici

Sospeso lo sciopero dei metalmeccanici che operano nel Petrolchimico di Siracusa.

Convocati da Federmeccanica, i rappresentanti della Fiom Cgil preferiscono attendere l’esito dell’incontro di giovedì, su cui ripongono la speranza di un riavvicinamento delle posizioni.

A dirlo in maniera chiara è il segretario della Fiom Cgil Sicilia e Palermo Francesco Foti. “L’auspicio -dice l’esponente del sindacato di categoria- è che giovedì le trattative si incanalino per il verso giusto e che una vertenza che va avanti ormai da tempo e che ha visto molte giornate di sciopero si avvii a soluzione”-

La protesta riguarda il rinnovo del contratto integrativo.

Per giovedì i sindacati sono stati convocati da Federmeccanica di

Siracusa e per questo hanno sospeso lo sciopero in atto. “Siamo però

pronti a riprendere la mobilitazione- afferma Foti- se non ci saranno

novità su salari, sicurezza, diritti”. I sindacati protestano per la

mancanza di trattamento omogeneo tra i vecchi assunti e quelli che hanno

cominciato a lavorare dopo il 2014. “Da allora non c’è stato alcun

rinnovo e alcun adeguamento contrattuale- die Foti- e se a questo

aggiungiamo il fatto che i lavoratori hanno a che fare con un’inflazione

galoppante, si comprende come gli adeguamenti salariali siano non più

rinviabili”. Per gli oltre 4 mila lavoratori dell’indotto del

petrolchimico la Fiom, assieme a Fim e Uilm chiede anche “migliori

condizioni di lavoro che garantiscano in primo luogo salute e sicurezza

e per quanto riguarda i diritti in genere-conclude Foti- parità di

trattamento per tutti i lavoratori”.

^