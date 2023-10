Più verde in ospedale, a Siracusa il progetto nazionale “Un Albero per la Salute”

Il progetto nazionale Un Albero per la Salute fa tappa a Siracusa.

Mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 10,30 nella hall dell’ospedale Umberto I si svolgerà la manifestazione, promossa dal Raggruppamento Biodiversità dell’Arma dei Carabinieri e da FADOI (Associazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), volto a promuovere e a sostenere una campagna di sensibilizzazione sull’interazione fra la tutela della salute delle persone e quella del sistema ambientale.

L’ospedale Umberto I di Siracusa è stato selezionato dal Raggruppamento Biodiversità dell’Arma dei Carabinieri e da FADOI assieme ad altri ospedali d’Italia in cui, nella stessa giornata inaugurale del 4 ottobre, avverrà la donazione e la messa a dimora nell’area a verde dell’ospedale di Siracusa di giovani alberi autoctoni prodotti nel vivaio forestale del Reparto Biodiversità di Mongiana e dell’albero di Falcone, il Ficus macrophilla riprodotto dalle talee dell’albero che cresce sotto l’abitazione del giudice Falcone, simbolo della lotta alle mafie.

L’evento, aperto al pubblico, che mira a garantire più verde negli spazi destinati alla cura della salute, presieduto dal commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, avrà inizio alle 10,30 nella hall dell’ospedale di Siracusa. A presentare il progetto saranno il tenente colonnello Rocco Pelle comandante del Reparto Biodiversità di Mongiana (Vibo Valenzia), il tenente colonnello Carmelo Parisi comandante del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Catania e il componente l’Esecutivo nazionale FADOI Roberto Risicato, direttore del reparto di Medicina interna dell’ospedale Umberto I. La presentazione sarà moderata dalla responsabile dell’Unità operativa Educazione alla Salute dell’Azienda Enza D’Antoni e saranno affrontati i temi del progetto legati all’approccio One Health (“una sola salute”) basato sull’indissolubile interconnessione sostenibile tra esseri umani, animali e ambiente.

Seguirà nell’area esterna dell’ospedale la messa a dimora delle giovani piante alla quale parteciperà un gruppo di studenti della classe 3° di scuola media inferiore dell’Istituto “Lombardo Radice” di via Archia accompagnato dai docenti. Alla manifestazione sono invitate le autorità locali, rappresentanti delle associazioni di volontariato, della scuola e della sanità.