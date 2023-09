Siracusa. Asacom per le superiori, audizione all’Ars per sbloccare il servizio

Nuova riunione, a distanza di pochi giorni, sul servizio Asacom che in provincia di Siracusa, per gli studenti con disabilità delle scuole superiori, non può partire per carenza di fondi. Confcooperative, LegaCoop e Anffas hanno lanciato l'allarme e incontrato una rappresentanza della deputazione regionale, con la prospettiva di un'audizione specifica all'Ars in tempi celeri.

La garanzia di un impegno alla Regione,partendo da un’audizione delle due commissioni competenti, alla presenza degli assessori regionali al Bilancio e alla Famiglia.

È arrivata ieri pomeriggio,nel corso dell’incontro richiesto da Confcooperative Siracusa, LegaCoop Sud Sicilia e Anffas con la deputazione regionale per affrontare il problema dell’impossibilità di far partire il servizio Asacom nelle scuole superiori della provincia di Siracusa per via della carenza d fondi a disposizione del Libero Consorzio Comunale.

All’incontro hanno preso parte,oltre al presidente di Confcooperative Siracusa,Alessandro Schembari,a Gianni Rollo per la Lega Coop Sud Est Sicilia ed al presidente di Anfass Sicilia, Pippo Giardina, il deputato regionale Tiziano Spada del PD,il presidente Anci Sicilia Paolo Amenta,il coordinatore provinciale di Forza Italia, Corrado Bonfanti in rappresentanza di Riccardo Gennuso e i delegati dei parlamentari dell’Ars Giuseppe Carta,Carlo Gilistro e Carlo Auteri.

Con la deputazione regionale è stato, dunque, concordato di richiedere un’audizione specifica sul tema Asacom, a cui prenderanno parte,insieme alle centrali cooperative ed ai deputati regionali, i rappresentanti del Libero Consorzio e il Garante regionale per la Disabilità.

L’auspicio è che i tempi siano celeri,essendo già in ritardo,visto l’avvio dell’anno scolastico 2023-2024.

A livello regionale, tuttavia, il quadro sembra maggiormente rassicurante. Ieri pomeriggio, l’assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano ha, inoltre, chiarito che “La Regione ha pagato puntualmente le somme. Lo stanziamento ammonta a 30 milioni di euro- ha aggiunto – e il pagamento è stato effettuato il 6 settembre. Possono, pertanto, essere affidati gli incarichi agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione che si occupano degli studenti disabili nelle scuole”. La dichiarazione rappresentava anche una risposta all’allarme lanciato nelle ore precedenti dalla Cgil siciliana.

Nel caso della provincia di Siracusa, la certezza che senza ulteriori stanziamenti il servizio Asacom non possa partire nelle scuole superiori arriva da un precedente confronto tra Confcooperative, LegaCoop, Anfaas e Libero Consorzio Comunale. L’ex Provincia ha chiarito di non disporre di risorse necessarie, avendo anche fatto ricorso ad anticipazioni di cassa, e di non poter nemmeno saldare gli ultimi mesi dello scorso anno scolastico.