Un villaggio per lavoratori stagionali migranti

CASSIBILE (SR) – Domani, giovedì 29 aprile alle 10,30, in via dei Timi (una traversa di via Nazionale) a Cassibile, verrà aperto il campo destinato ai lavoratori stagionali che ospiterà, in questa prima fase, diciassette unità abitative e sei di servizi igienici.

Il sito, di proprietà del Comune di Siracusa (area di Protezione Civile) è stato attrezzato grazie alla fattiva collaborazione con la Prefettura che ha avuto accesso ad un primo finanziamento del Ministero dell’Interno di 242.000 euro.



L’apertura del campo segna l’avvio di altri due progetti.

L’Ufficio speciale per l’immigrazione dell’Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana assicurerà una serie di servizi a chi alloggerà in questa struttura: dal trasporto nei luoghi di lavoro, al pasto quotidiano.

Infine il progetto ISIM (Integrazione Sanitaria Innovativa Multilivello) – di cui il Comune di Siracusa è capofila, con i partner Azienda Sanitaria Provinciale 8 di Siracusa ed IFO (Istituti Fisioterapici Ospitalieri) – che garantirà la creazione, all’interno del campo, di uno “Sportello Salute”.



Un percorso articolato che ha visto una proficua collaborazione istituzionale a tutti i livelli: Stato, Regione Siciliana, Comune di Siracusa.

Giovedì, in occasione dell’apertura del campo di contrada Palazzo, saranno presenti: il sindaco di Siracusa, Francesco Italia; il prefetto, Giusi Scaduto; ilDirigente generale Immigrazione del Ministero del Lavoro, Tatiana Esposito; il Capo Dipartimento Libertà civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno, Michele di Bari; l’Assessore regionale alle Politiche sociali, Antonio Scavone; il Direttore Scientifico Ifo e San Gallicano, Aldo Morrone; il direttore generale Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra.