A un anno dalla morte, la famiglia ricorda Angelo Rosano

CATANIA – Ad un anno dalla scomparsa terrena resta vivo nei familiari, negli amici e nel cuore delle tante persone che lo hanno conosciuto ed apprezzato il ricordo dell’onorevole Angelo Rosano.

Una vita dedicata all’impegno politico ed al servizio dei cittadini mettendo sempre a disposizione della collettività preparazione, competenza, disponibilità e grande onestà intellettuale.

Più volte assessore comunale nella città di Catania, l’onorevole Rosano ha occupato con senso di responsabilità e dedizione gli scranni dell’assemblea regionale siciliana ricoprendo anche la carica di assessore regionale e contribuendo alla costruzione di quella che ancora oggi viene ricordata come una delle migliori epoche politiche della nostra terra.

““La politica come mezzo di governo e mai come fine a se stessa è stato proprio questo l’ideale di Angelo Rosano che ancora oggi viene ricordato per il suo grande impegno e per la sua azione efficace sempre mirata all’interesse della collettività”, così come ci dicono i familiari che a un anno di distanza hanno ripercorso quei tristi momenti in cui non è stato possibile dare il giusto tributo a un uomo per bene.

“È morto in pieno lockdown, i funerali non erano permessi. In tanti ci hanno dimostrato vicinanza e comprensione. Ma Angelo meritava sicuramente un ‘arrivederci’ diverso. A distanza di un anno vive sempre nei nostri cuori ed è per questo che vogliamo ricordarlo condividendo con gli altri anche una riflessione sulla morte al tempo di COVID che non permette a chi resta di omaggiare in pieno le persone per bene”.