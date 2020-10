Aci Catena: sale il numero dei soggetti positivi al Covid

ACI CATENA (CT) – Il sindaco del Comune di Aci Catena Nello Oliveri informa la cittadinanza che anche oggi il numero dei positivi nel territorio comunale continua a crescere. Dall’ultimo rapporto di aggiornamento comunicato in data odierna dall’Asp al primo cittadino catenoto, massima autorità sanitaria locale, alla data odierna salgono a 43 i positivi (25 donne e 18 uomini) nel territorio comunale catenoto, mentre sale anche il numero dei soggetti costretti ad isolarsi nel proprio domicilio, ad oggi questi sono 114.

Nessun catenoto è ricoverato in strutture ospedaliere.

Il sindaco Nello Oliveri, continua a invitare la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente all’ultimo DPCM del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e a quello emesso dal governatore Nello Musumeci. “Confido e mi raccomando al senso di responsabilità di tutti poiché il dato è in continua crescita e bisogna in un qualche modo – continua Oliveri – conviverci, per cui richiamo ai propri doveri ogni singolo mio concittadino alla cura igienico-sanitaria e alla protezione della persona, nonché evitare le uscite se non strettamente necessarie e, ripeto, rispettare in toto i decreti statali e regionali”.