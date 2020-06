Caporalato, Cgil e Flai Sicilia lanciano la campagna “L’Isola senza catene”

PALERMO – “L’Isola senza catene”: è il tema della grande campagna di mobilitazione della Cgil e della Flai in Sicilia contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Dai prossimi giorni ci saranno iniziative “sul campo” e aumenterà il pressing sugli sfruttatori, sulle aziende e sulle istituzioni preposte per l’attuazione della normativa sul contrasto al caporalato, l’introduzione di nuove misure e perché ci siano più efficaci iniziative di vigilanza e controllo.

Dal sindacato anche un appello a tutto l’associazionismo democratico a “fare fronte comune”. Lo annunciano in una nota congiunta il segretario generale confederale Alfio Mannino e il segretario della Flai Tonino Russo. L’iniziativa, fa sapere il sindacato, sarà estesa assieme alle categorie di riferimento, anche all’edilizia e all’ambito dei servizi. “Nelle prossime settimane – spiegano Mannino e Russo – batteremo a tappeto le campagne e i luoghi dello sfruttamento, per dare un segnale forte della nostra presenza. Non ci sono solo i caporali e il loro controllo del territorio, c’è anche la Cgil che rappresenta e tutela i lavoratori e di questo intendiamo dare una rappresentazione fisica, concreta. Saremo i custodi del lavoro e dei diritti e non esiteremo a denunciare anomalie e situazioni sospette e illegali, come abbiamo sempre fatto”.

Ha una ripresa in grande stile dunque, dopo la tragica morte del pakistano Siddique Adnan a Caltanissetta, l’iniziativa del sindacato contro la sfruttamento del lavoro. “I fatti di questi ultimi giorni – affermano Mannino e Russo – ci dicono che nonostante i tanti passi avanti fatti, la piaga è ancora aperta. Non ci limiteremo più dunque a rivendicare la riforma del mercato del lavoro agricolo con il collocamento pubblico della manodopera e l’istituzione delle sezioni territoriali del lavoro agricolo di qualità, ma metteremo in campo, oltre alle iniziative dirette di vigilanza e denuncia, una mobilitazione in tutte le province affinchè le nostre richieste diventino realtà”.

I due esponenti sindacali sottolineano che “l’attuazione della legge contro il caporalato 199/2016 deve diventare una priorità in tutta la regione, per creare “una vera sinergia tra istituzioni, sindacato e associazioni d’impresa per promuovere la legalità nella filiera agroalimentare, attraverso meccanismi che possano regolare il mercato del lavoro, il trasporto e l’accoglienza dei lavoratori, principali punti di interesse dei caporali e della criminalità”.

Cgil e Flai chiedono inoltre l’istituzione di “elenchi di prenotazione per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel pieno rispetto della legalità e con un ruolo attivo dei centri per l’impiego diffusi sul territorio”. E degli “indici di congruità, così da avere uno strumento utile per la difesa delle imprese sane e sostenere chi produce ricchezza e occupazione nel rispetto della legalità”. Il rispetto degli strumenti introdotti, quello dei contratti di lavoro e delle misure di sicurezza, dicono Mannino e Russo, “dovrà divenire condizione essenziale per ottenere i finanziamenti regionali delle misure del piano sviluppo rurale”.

Il sindacato chiede anche l’istituzione dell’osservatorio regionale di contrasto al caporalato e allo sfruttamento “con il coinvolgimento, dai rappresentanti dei lavoratori, delle istituzioni fino agli organismi ispettivi, che potranno supportare l’amministrazione regionale nella definizione e attuazione del programma triennale operativo degli interventi”. “Lo sfruttamento – affermano i segretari di Cgil e Flai – colpisce tutti i lavoratori. Particolarmente esposti sono con evidenza gli stranieri – aggiungono – per i quali aggiungiamo la battaglia affinchè abbiano condizioni di vita dignitose, cosa ancora più urgente in tempi di emergenza sanitaria. A questo proposito – concludono Mannino e Russo – è essenziale l’intervento dei Prefetti, anche in virtù dei nuovi poteri loro conferiti dall’inizio della pandemia, per allestire o requisire immobili”.