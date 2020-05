Cassa Integrazione, l’assessore Grasso: “Virtuosa collaborazione con i sindacati”

PALERMO – “Interveniamo sulla cassa integrazione in deroga grazie agli innovativi strumenti di gestione del salario accessorio del Contratto collettivo regionale, approvato per iniziativa del Governo Musumeci. Stiamo già implementando le direttive per l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale) necessarie per usare le risorse disponibili e supportare così l’iniziativa dell’Assessorato regionale al Lavoro, impegnato nell’istruttoria delle istanze per la cassa integrazione in deroga”.

Lo afferma l’assessore regionale alla Funzione Pubblica Bernardette Grasso, a seguito dell’avvio del nuovo sistema di smaltimento delle pratiche per la cassa integrazione in deroga elaborato di concerto con le organizzazioni sindacali.

“Nel rispetto delle disposizioni contrattuali – prosegue Grasso – diamo impulso alla misura in favore dei lavoratori e ringrazio per questo i Dipartimenti e le parti sociali per la virtuosa collaborazione istituzionale che abbiamo instaurato. Metteremo dunque a frutto le dotazioni del Fondo risorse decentrate destinate ai progetti “strategici”, assegnando un giusto riconoscimento in favore del personale della Regione”.