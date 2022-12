Catania, la meta più gettonata a Natale secondo eDreams

Catania è la città italiana più gettonata per le imminenti vacanze di Natale 2022. Lo riporta il sondaggio di eDreams, tra le principali agenzie di viaggi d’Europa. La città etnea, infatti, risulta in vetta superando mete più ambite come Parigi, Londra e Milano. Anche per Capodanno Catania rientra nella top 10 delle mete più ambite dai viaggiatori. Questo è un grande segnale di ripresa per il settore turistico, colpito fortemente dai due anni di pandemia.

Catania, la meta preferita dai viaggiatori a Natale

Il barocco, l’Etna, il clima mediterraneo e il buon cibo colpiscono ancora i viaggiatori italiani. Infatti, secondo il sondaggio condotto da eDreams, Catania è la meta preferita dagli italiani per trascorrere le vacanze di Natale. Nella speciale classifica la città etnea è in vetta superando metropoli come Parigi, Londra, Milano e Barcellona. Nelle dieci destinazioni più gradite c’è anche Palermo, segnale che il turismo per la Sicilia è un settore fondamentale. Ecco la classifica delle mete preferite dagli italiani a Natale:

Catania Parigi Londra Milano Barcellona Napoli Palermo Tirana Amsterdam Madrid

Ma il turismo non si ferma solo a Natale. Nonostante 7 italiani su 10 preferiscano trascorrere questo periodo festivo organizzando una festa con gli amici o viaggiando in solitaria, Catania e Palermo sono anche tra le prime 10 città più ambite per Capodanno. Quindi, per inaugurare questo 2023, la Sicilia è tra le destinazioni preferite dagli italiani. Solo Napoli e Milano tra le metropoli italiane superano le due città siciliane. Il centro etneo in questa occasione supera addirittura Madrid. Ecco la top ten per Capodanno:

Parigi Barcellona Londra Budapest Napoli Amsterdam Milano Catania Madrid Palermo

Altro dato raccolto da eDreams è anche la percentuale di gradimento degli stranieri nei confronti dell’Italia. Guidano la classifica gli spagnoli con il 24%, seguiti da francesi al 17% e tedeschi al 13%.