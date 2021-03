Cenere vulcanica, la Dusty indica come conferire la sabbia e i lapilli

CATANIA – Servizio di raccolta predisposto da Dusty, nei comuni S.G.La Punta, Viagrande, Valverde, Aci Bonaccorsi. Doppia modalità per conferire la sabbia lavica: raccolta porta a porta e cassa scarrabile. Non si fermano le attività stromboliane dell’Etna che dal 16 febbraio scorso al 19 marzo, hanno dato vita a 15 eventi parossistici. Vista la notevole presenza di emissione di cenere lavica dal cratere di Sud-Est, Dusty ha predisposto un servizio di raccolta della sabbia e dei lapilli sospinti dai venti, caduti nei territori di San Giovanni La Punta, Viagrande, Valverde e Aci Bonaccorsi.

Per agevolare gli utenti, Dusty effettuerà il servizio in due modalità: attraverso il sistema di raccolta porta a porta ed anche posizionando i contenitori scarrabili per il conferimento della sabbia, nei luoghi definiti e autorizzati dai Comuni interessati dal servizio.

CONFERIMENTO SABBIA VULCANICA CON IL SISTEMA “PORTA E PORTA”:

I cittadini residenti nei comuni di San Giovanni La Punta, Viagrande, Valverde e Aci Bonaccorsi potranno esporre all’esterno della propria abitazione e/o ingresso condominiale la cenere lavica raccolta in piccole quantità per evitare che i sacchetti trasparenti possano rompersi. Gli operatori Dusty provvederanno al ritiro così come avviene normalmente per la

raccolta differenziata “porta a porta”.

La rimozione dei sacchetti contenenti la cenere, sarà effettuata dopo aver concluso il servizio di raccolta delle frazioni previste dal calendario settimanale.

INDICAZIONI, COMUNE PER COMUNE, PER I CONFERIMENTI CON LA CASSA DEDICATA:

Sarà possibile conferire la sabbia direttamente nella cassa scarrabile dedicata. È indispensabile che il conferimento nella cassa avvenga esclusivamente senza sacchetto (la cenere deve essere sfusa).

A San Giovanni La Punta Dusty posizionerà la cassa scarrabile in diverse aree mobili della città, dalle 6 alle 11.30 del mattino, con cadenza giornaliera per favorire il conferimento dei cittadini.

Seguendo un calendario delineato gli utenti potranno conferire la sabbia vulcanica avvalendosi dell’aiuto degli operatori Dusty secondo queste modalità:

* lunedì 22 e 29 marzo – via Balatelle (area del mercato settimanale);

* martedì 23 e 30 marzo – piazza Regina Elena;

* mercoledì 24 e 31 marzo – largo Francia (anello inferiore del

parcheggio comunale);

* giovedì 25 marzo e 1° aprile – via De Amicis;

* venerdì 26 marzo e 2 aprile – largo Francia (anello inferiore del

parcheggio comunale);

* sabato 27 marzo e 3 aprile – piazza Regina Elena.

A Viagrande, per l’intera settimana fino a sabato 27 marzo, sarà possibile smaltire la sabbia nella cassa scarrabile posizionata al Piazzale Borsellino (nei pressi della Casa dell’acqua), dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

A Valverde Dusty posizionerà in Piazza Rosario Livatino (spiazzo di fronte il CCR) una cassa scarrabile dedicata al conferimento della cenere lavica. Il conferimento è disponibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica inclusa, senza limitazioni di orario.

Ad Aci Bonaccorsi gli utenti potranno recarsi in via Giorgio Esquerra de Roxas (Centro Comunale di Raccolta) dalle 8.00 alle 12.00 dove troveranno una cassa dedicata alla raccolta della cenere vulcanica.

Si sottolinea che per tutti i Comuni interessati, la sabbia vulcanica raccolta dovrà essere conferita nelle casse scarrabili esclusivamente e rigorosamente sfusa (il sacchetto non dovrà essere conferito insieme alla cenere).