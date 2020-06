Coprogettazione, il 4 giugno incontro online tra esponenti del Terzo settore

PALERMO – Anche le imprese sociali fanno i conti con la “Fase 2” e le sfide anti Covid, e per questo scelgono di guardare alle più riuscite esperienze di collaborazione tra pubblico e privato per superare la difficile fase in corso.

Confrontare e conoscere le buone pratiche di partnership territoriali è uno degli obiettivi dell’incontro del 4 giugno dedicato al Terzo settore, che si terrà on line sulla piattaforma Zoom a partire dalle 15,45, sul tema “COPROGETTAZIONE: OPPORTUNITÀ PER LA RIPARTENZA. Pubblico e Privato insieme per il Terzo settore”.

Questo il link per iscriversi https://enisie.eu/webmeeting/

Il web meeting è organizzato dal Progetto europeo ENISIE, (Enabling Network-based Innovation through Services and Institutional Engagement), parte del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Malta; contribuiranno al dibattito esponenti del Terzo settore provenienti da diverse aree d’Italia, come Caterina Riccotti, assessora alle Politiche Sociali Comune di Scicli, Riccardo Mariani, assessore alle Politiche Sociali Comune di Lecco, Emilio Emmolo, funzionario Confcooperative Federsolidarietà Nazionale, Enzo De Bernardo, direttore nazionale Confcooperative Federsolidarietà, Rosario Sapienza, presidente di Impact Hub Siracusa (partner ENISIE), Giusi Palermo, presidente Confcooperative Federsolidarietà Sicilia, Lorenzo Guerra, presidente Cooperativa Sociale Aeris, Consorzio Consolida, Nello Aprile, dirigente aziendale della Cooperativa sociale Medi Care di Ragusa, Sebino Scaglione, presidente della Cooperativa sociale PassWork di Canicattini Bagni (Siracusa).

“La coprogettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore non è solo un’azione prevista dalle norme, ma è una modalità di realizzazione di interventi sociali fondamentali per un buon welfare – spiegano gli organizzatori del web meeting- Incontrarsi e scambiarsi idee e buone pratiche in queste prime settimane di ripartenza, significa fare fronte comune per raggiungere obiettivi necessari. La tenuta del sistema sociale, da nord a sud della Penisola, è davvero prioritaria per il buon esito della Fase 2”.