“Cura Italia”, il senatore Giacobbe: “Attenzione alle nostre comunità all’estero”

ROMA – Il Parlamento e il Governo stanno lavorando alacremente nell’affrontare la crisi legata all’emergenza COVID 19, l’impegno sostanziato in diversi provvedimenti mira alla salvaguardia dei tanti italiani in Patria e all’Estero.

“Sono settimane convulse e piene di criticità – dichiara il senatore Francesco Giacobbe – ma l’impegno è costante sia in Parlamento che con un lavoro di raccordo tra i vari organi di rappresentanza dei connazionali all’estero; con il Decreto cosiddetto ‘Cura Italia’ siamo riusciti a dare un primo segnale alle nostre Comunità. Con l’approvazione in commissione di un emendamento si stanziano ulteriori cinque milioni per la sicurezza e l’assistenza a cittadini italiani all’estero in situazioni, anche temporanee, di indigenza o di necessità – continua il Senatore – Uno sguardo anche al futuro. Sempre nel decreto è stata approvata una norma che permette di istituire uffici periferici del Ministero degli Affari Esteri e dell’ICE nelle zone maggiormente colpite dal COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane”.

Infine il Senatore dichiara che “lo sguardo è costantemente rivolto al futuro e alle conseguenze economiche di questa crisi e credo che nella promozione dell’Italia nel Mondo le nostre Comunità, la rete delle Camere di Commercio all’Estero, gli organi di rappresentanza territoriali degli Italiani nel mondo, CGIE e Comites possano e debbano fare la loro parte in collaborazione attiva con le Istituzioni Italiane”.