Domenica si riparte con il Rowing Team Catania: perché lo sport è inclusione

CATANIA – Domenica mattina sara una grande festa per il Rowing Club Catania, così come emerge in questo articolo a firma di Gabriele Di Dio che abbiamo il piacere di pubblicare.

Bene, ci siamo. Stiamo per tornare e rinascere dopo una lunghissima pausa dovuta alla pandemia.

Ogni rinascita, si sa, comporta sempre una ripartenza, partire completamente da zero per diventare ogni giorno persone migliori. Questa ripartenza inoltre comporta anche un cambiamento che ci permette, una volta per tutte, di poter vivere il presente senza però dimenticare ciò che eravamo.

La rinascita è anche il nome dell’evento che si terrà giorno 13 Giugno 2021 presso il Lido The Original Cucaracha di Catania. Organizzato dalla ASD Rowing Team Catania in collaborazione con l’ASD Minibase Pachino, l’evento ha lo scopo di rappresentare un punto di ripartenza per lo sport. Una ripartenza che, si spera una volta per tutte, sia definitiva per poter ritornare ad allenarsi e a gareggiare e condividere il tempo comune.

La giornata sarà dedicata a tutti e avrà come protagonista lo sport inclusivo. Verrà abbattuta, inoltre, ogni tipo di barriera per vivere insieme la magia che lo sport ci regala e per vogare insieme per lo stesso obiettivo facendo parte di un equipaggio. Non sarà infatti una disabilità o una diversità a farci desistere dal raggiungere un obiettivo, anzi sarà una marcia in più che ci permetterà di andare sano e lontano.

Pochi giorni ci separano dall’evento, vi aspettiamo numerosissimi!!

Alla prossima con le conclusioni.