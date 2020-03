“Emergenza Coronavirus: doniamo un respiro”: iniziativa del Service del Kiwanis Distretto Italia San Marino 

SICILIA – Si chiama “Doniamo un Respiro” l’iniziativa che coinvolge il Service del Kiwanis Distretto Italia San Marino: come spiega Ciro Messina, LTG della Divisione 3 Sicilia Sud-Est, “il lancio dell’iniziativa di solidarietà parte da Valeria Marini, sensibile a quanto sta avvenendo in tutta Italia: da subito si è instaurato un contatto con il nostro Governatore per organizzare insieme un intervento solidale di raccolta fondi da destinare alle strutture sanitarie per l’acquisto di respiratori, ventilatori mascherine, caschi per la ventilazione, e altri materiali utili per affrontare l’emergenza Covid-19. L’annuncio ufficiale del Service è stato dato la sera di giorno 22 marzo in occasione di un programma televisivo trasmesso da rete nazionale dalla stessa Marini”.

Molto soddisfatto il LTG Messina continua dicendo che il Kiwanis non si occupa solo di bambini e che anche questi tipi di interventi fanno parte di quella che è la Mission del Kiwanis International.

L’iniziativa “Emergenza Corona Virus – doniamo un respiro” porterà i suoi frutti: “in questo momento abbiamo tutti la possibilità di dedicare energie e tempo anche a nuovi modi di fare service. Sperimentiamoli, nella consapevolezza che la nostra quotidianità è stata irrimediabilmente cambiata e che accanto al dolore, allo sconcerto e alla paura del cambiamento deve sempre esserci la voglia di contribuire in qualche modo al miglioramento della comunità alla quale apparteniamo”.