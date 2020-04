ilmiopresenteperilnostrofuturo: l’Arte aiuta gli ospedali

Musica Lavica Records con gli amici di Equilibri – Tutti Siamo Diversi ha lanciato lo scorso marzo, in piena emergenza Corona Virus, una inziativa di raccolta fondi. Partendo da un progetto già esistente e abbracciandolo in questo momento difficilissimo.

“Equilibri – Tutti siamo diversi” è infatti un festival nato nel 2004 per una causa nobile, la tutela dei diritti dei diversamente abili; Musica Lavica Records è l’etichetta discografica di Denis Marino fucina instancabile di talenti: hanno deciso di unire i loro percorsi in #ilmiopresenteperilnostrofuturo, una raccolta fondi per l’emergenza #coronavirus da destinare alle strutture ospedaliere siciliane, in grande difficoltà.

Artisti, musicisti, organizzatori di eventi, operatori del settore artistico in generale, hanno subito aderito numerosi per promuovere la raccolta fondi, inviando un video contenente un messaggio o un’esibizione con invito a donare, citando l’hashtag #ilmiopresenteperilnostrofuturo e rimandando all’iniziativa.

Oggi gli Artisti che hanno deciso di mettersi a sostegno de #ilmiopresenteperilnostrofuturo, la raccolta fondi per l’acquisto di presidi sanitari da destinarsi a strutture ospedaliere siciliane, sono veramente tanti e tutti davvero bravissimi e talentuosi! Stupefacente la partecipazione delle Classi di Violino dell’Istituto Comprensivo “Agatino Malerba” di Catania, piccoli grandi musicisti guidati dal Prof. Domenico Elio Belfiore e dalla Prof.ssa Emilia Belfiore. Non solo una iniziativa di raccolta fondi ma anche un’occasione didattica e di incontro per i ragazzini, subito accolta dal Dirigente Scolastico Agata Pappalardo.

Di seguito i nomi dei piccoli grandi violinisti: Martina Allia, Ludovica Grasso, Agata Lihurughe, Angeli Jhurry, Tyziana Fernando, Agata Battaglia, Giulia Cutispoto, Gloria Napoletano, Sharon D’Alessio, Cristina Foti, Francesco Leonardi, Luigi Cosimano, Anna Amico-Roxas, Vittoria Gerevini, Serena Della Felba, Umberto Stracuzzi, Elisabetta Chiara, Maria Armenio, Alessandra Licciardello, Gaia Spoto, Michele Patti, Gaia Musumeci, Bianca Musumeci, Arianna Pagliotta, Alice Benanti, Sonia Spinella, Federica Fazio, Clarissa Barbagallo, Giada Caponnetto, Daniela Foti, Giorgia Benanti, Giorgia Scavo, Federico Amadio, Giovanni Della Felba, Elisabetta Marano, Martina Marano, Laura Turco, Simone Testa, Agatha Fernando, Elisa Grasso, Manuela Grasso, Gloria Giuliano, Chiara Giuliano, Gabriele Cassaniti

Puoi contribuire inviando il tuo “presente” al seguente iban:

IT27R0303284740010000003521

– Credito Emiliano Noto

– Intestato ad Associazione Azahar

– Causale: emergenza coronavirus