Intervento per dimagrire, una donna muore in ospedale

MESSINA – Una donna di 47 anni, Patrizia Giunta, residente a Modica nel ragusano, è deceduta all’ospedale di Messina a seguito di complicazioni dopo un intervento chirurgico di bypass gastrico per dimagrire eseguito in una clinica privata.

La famiglia della donna chiede di fare luce su quanto è accaduto ed è per questo che ha richiesto l’autopsia: i familiari hanno sporto denuncia all’autorità giudiziaria.

Il decesso è avvenuto nel reparto di Terapia intensiva dove la donna era stata ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni. Il post operatorio, però, ha presentato delle complicazioni, con febbre alta e dolori, tant’è che è stato necessario un urgente nuovo ricovero.

Patrizia voleva dimagrire e per questo aveva tentato in vari modi, senza riuscirvi. Alla fine aveva optato per una scelta drastica e si era rivolta alla chirurgia sottoponendosi a un intervento di riduzione dello stomaco per perdere peso. Intervento eseguito in una clinica privata. Un’operazione che sembrava perfettamente riuscita ma diversi giorni dopo ha iniziato ad accusare malesseri sempre più diffusi che infine l’hanno portata al ricovero e alla morte prematura a soli 47 anni. Lascia due figli, uno di 20 e l’altro di 18 anni.