IoCamminoInSicilia, pioggia di adesioni per il gruppo dedicato alla natura e ai cammini

Riceviamo e pubblichiamo

#iocamminoinsicilia. È l’hastag lanciato da quattro siciliani professionisti dei cammini ed è anche un gruppo Facebook che in solo due giorni ha visto registrarsi più di quattromila persone. Amanti della natura e dei cammini che si son visti così coinvolti nel condividere l’amore per la Sicilia dei sentieri.

Era esattamente questo lo scopo, sostengono Nanni di Falco, Giovanni Nicolosi, Attilio Caldarera e Pierfilippo Spoto, creatori del gruppo e guide naturalistiche ed ambientali impegnate da venti anni nel condurre ospiti sui cammini di Sicilia. Abbiamo pensato che fosse giunto il momento di risvegliare i sogni di passione delle migliaia di amici che negli anni hanno condiviso con noi la voglia di camminare nella nostra Terra. Volevamo essere da stimolo per tornare a crederci ed essere pronti alla imminente ripartenza. Siamo consapevoli, continuano le quattro guide, che dovremmo adeguarci a delle restrizioni e che non sarà possibile, almeno per il momento, condurre gruppi numerosi. Siamo però convinti che la natura è il posto più sano e sicuro al mondo, a maggior ragione in una regione come la Sicilia che è stata poco intaccata da covid 19. Il gruppo vuole essere anche un richiamo alla politica ed al turismo, ad attenzionare una settore in grande ascesa negli ultimi anni e che, probabilmente, potrebbe essere il punto dal quale ripartire in massima sicurezza.

Nelle prossime settimane il gruppo si propone di diventare la vetrina in Sicilia di tutte le attività legate al mondo dei cammini ed altro ad essi connessi.