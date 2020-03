La denuncia di CODICI: “Speculazioni su mascherine e prodotti di prima necessità”

“Purtroppo gli effetti perversi del coronavirus si fanno sentire drammaticamente anche in Sicilia – esordisce Zammataro – Sono ormaiche CODICI ha ricevuto in merito ai prezzi gonfiati di determinati prodotti. Ad esempio, le mascherine protettive, già introvabili, la piccola parte in commercio è venduta a prezzi assurdi, in alcuni casi al costo smisurato diPer non parlare delle tante mascherine già sequestrate a più riprese dallaper oltre 40mila unità di pezzi senza certificazione CE”.

“Si tratta di un vergognoso sciacallaggio sulla pelle dei consumatori che, a causa dell’emergenza coronavirus, sono costretti a comprare mascherine, gel igienizzanti e prodotti disinfettanti nonché beni alimentari di prima necessità, i cui prezzi sono letteralmente raddoppiati. In questo senso – prosegue il segretario regionale di CODICI – bene ha fatto il governo regionale, su input del presidente Musumeci, a disporre verifiche attraverso il Corpo Forestale della Regione nei punti vendita per monitorare i prezzi dei prodotti al dettaglio”.