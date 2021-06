La rinascita è partita dal Rowing Team Catania

CATANIA – Ogni rinascita si sa, comporta sempre una ripartenza, tornare completamente da zero per diventare ogni giorno persone migliori. Questa ripartenza inoltre comporta anche un cambiamento che ci permette, una volta per tutte, di poter vivere il presente senza però dimenticare ciò che eravamo.

Giorno 13 Giugno 2021 si è svolto l’evento di sport inclusivo ‘La rinascita’ presso il lido The Original Cucaracha.

E’ stato organizzato dalla ASD Rowing Team Catania in collaborazione con l’ASD Minibase Pachino e ha rappresentato un punto di ripartenza per lo sport, con l’augurio che questa possa essere definitiva per ritornare presto ad allenarsi e a condividere il tempo comune.

Per tutta la giornata, rispettando le normative imposte dalla pandemia di COVID, si sono svolte le lezioni di rowing a cui tutti hanno potuto partecipare sotto la guida del direttore tecnico della Rowing Team Catania Anna Ferrarello e del direttore tecnico della Minibase Pachino Rosario Nicastro. Per dare lustro all’evento sono intervenuti anche l’assessore al turismo del comune di Caccamo Patrizia Gangi, il delegato del Comitato Italiano Paralimpico di Catania Claudio Pellegrino e il direttore del lido la cucaracha.

Insomma è stata una giornata dove lo sport inclusivo è stato protagonista. Infatti tutti hanno avuto la possibilità di seguire le lezioni e di poter remare, indipendentemente dall’età e dalla disabilità, verso un unico obiettivo. Non saranno di certo le barriere della disabilità a impedirci di fare qualsiasi cosa.

di Gabriele Di Dio