Lions club Aci Castello vicino alla gente

ACI CASTELLO (CT) – Inaugurati ad Aci Castello due importanti progetti del Lions Club locale, realizzati insieme al Leo Club: una mappa tattile per i non vedenti che visiteranno il Castello Normanno Svevo ed un’altalena inclusiva per diversamente abili su sedia a rotelle nel vicino Parco Trombetta, quest’ultima realizzata anche grazie al finanziamento della Fondazione Internazionale Lions (LCIF) e ad un concerto musicale di raccolta fondi.

Le due iniziative fanno parte di un percorso di “service sul territorio e per il territorio” fortemente voluto da tutti i soci del Lions Club Acicastello Riviera dei Ciclopi in quest’anno sociale, con una particolare attenzione alla difesa delle fasce più deboli e all’inclusività sociale, in sinergia con l’amministrazione locale e ad altri enti del territorio secondo il principio di sussidiarietà, in linea con le cause umanitarie globali di Lions Clubs International (fame, vista, diabete, ambiente, cancro pediatrico).

Altri esempi di questo percorso sono: la manutenzione annuale dell’Orto Botanico di Aci Castello e la donazione delle targhette con i nomi delle piante, la donazione di un pianoforte digitale al Centro Clinico “Aleteia” di Aci Castello per potenziare i percorsi di musicoterapia nell’ambito del trattamento complesso dei disturbi psichici (offerto gratuitamente alle fasce più deboli grazie ai progetti “Ambulatorio Solidale Aleteia” ed “Aleteia for Refugees”), la sinergia con la Croce Rossa Italiana di Aci Castello sia nella realizzazione degli screening del diabete sia con la donazione di un computer con stampante per la loro sede, la donazione di un defibrillatore alla scuola “G. Falcone” di Aci Castello insieme al corso blsd per formare il personale scolastico all’uso dello stesso. Sempre nelle scuole sono stati realizzati due importanti incontri: uno contro la violenza di genere con il service “stop agli abusi, stop al silenzio”, uno sul tema “guerra e crisi energetica” insieme alla FIDAPA.

Il Lions Club Acicastello Riviera dei Ciclopi ha anche cercato di regalare un sorriso ai più piccoli, con varie visite ai bimbi di una casa-famiglia del territorio, portando giocattoli, vestiti, calze della befana, o ancora organizzando una “Epifania di Solidarietà” con i bambini di un quartiere di Catania.

Inoltre il Club ha realizzato 4 rubriche informative dal titolo: “Dottore mi chiedevo…domande e risposte sul diabete”, per dare risposta in modo semplice ed immediata, ad alcune domande che possono sorgere in merito a questa patologia.

Infine durante tutto l’anno è stata portata avanti la “lotta alla fame” con varie iniziative, tra cui la donazione di spesa alimentare alla Caritas Diocesana di Aci Castello e un sostegno alle importanti attività della Comunità di Sant’Egidio di Catania per i poveri ed i senza tetto.